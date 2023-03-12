أشرف صبحي: على الجميع تحمل مسؤولياته لتوفير المتطلبات للمنتخبات المصرية

التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالمنتخبين الأول والأولمبي قبيل خوض المنافسات المقبلة خلال شهر مارس والتى تتضمن مباراة المنتخب الوطني مع منتخب مالاوي والتي ستقام يوم ٢٤ من شهر مارس الجاري في استاد القاهرة والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ومباراة المنتخب الأولمبي مع نظيرة الزامبي على استاد الدفاع الجوى.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية الاستعداد للمباراتين بالشكل الأمثل من كافة النواحي والإجراءات التنظيمية كما أكد توفير كافة سبل نجاح المبارتين.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة باستعدادات المنتخبين لخوض المنافسات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.

وقال أشرف صبحي، إنه على الجميع تحمل مسؤولياته لتوفير كافة المتطلبات للمنتخبات المصرية.

جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر ستقام مع منتخب مالاوي في التاسعة من مساء يوم 24 من شهر مارس المقبل، في القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الثالثة من عصر يوم 28 من شهر مارس المقبل.

كما ستقام مباراتي المنتخب الأولمبي مع نظيره الزامبي يومى 22 مارس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.