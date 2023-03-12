الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أشرف صبحي: على الجميع تحمل مسؤولياته لتوفير المتطلبات للمنتخبات المصرية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالمنتخبين الأول والأولمبي قبيل خوض المنافسات المقبلة خلال شهر مارس والتى تتضمن مباراة المنتخب الوطني مع منتخب مالاوي والتي ستقام يوم ٢٤ من شهر مارس الجاري في استاد القاهرة والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ومباراة المنتخب الأولمبي مع نظيرة الزامبي على استاد الدفاع الجوى.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية الاستعداد للمباراتين  بالشكل الأمثل من كافة النواحي والإجراءات التنظيمية كما أكد توفير كافة سبل نجاح المبارتين. 
وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة باستعدادات المنتخبين لخوض المنافسات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.

وقال أشرف صبحي، إنه على الجميع تحمل مسؤولياته لتوفير كافة المتطلبات للمنتخبات المصرية.
جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر ستقام مع منتخب مالاوي في التاسعة من مساء يوم 24 من شهر مارس المقبل، في القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الثالثة من عصر يوم 28 من شهر مارس المقبل.

كما ستقام مباراتي المنتخب الأولمبي مع نظيره الزامبي يومى 22 مارس باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

استاد الدفاع الجوي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإجراءات التنظيمية الاحتياجات الخاصة التنظيمي التصفيات المؤهلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

كوميديا المزاريطة.. ضحك ومغامرات مبهجة ورسائل اجتماعية فى «الكبير أوى 7»

ارتفاع مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم لـ15 شخصًا

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بدمياط

مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق مطروح ـ السلوم

فُقدان 30 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

افتتاح معرض «استمتع بالتراث: جسر رقمي بين مصر وإيطاليا» بمكتبة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟