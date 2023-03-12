الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قافلة طبية مجانية لأهالي السويس

النائبة عفاف زهران
النائبة عفاف زهران

نظمت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قافلة طبيية مجانية يومي 8 و9 مارس بمنطقة عرب المعمل بمحافظة السويس.

وأكدت النائبة عفاف زهران أن تنظيم ورعاية القافلة الطبية هو أحد الجهود والخدمات التي تعمل على توفيرها لأهالي محافظة السويس، انطلاقا من الدور الخدمي تجاههم، بالإضافة إلى دعم وتعزيز توعية المواطنين بأهمية المتابعة الدورية للصحة والكشف الدوري للاطمئنان على الصحة العامة للمواطنين وتوفير كافة التخصصات وأهمها لكافة المواطنين وذلك مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي نمر بها جميعا.

وأشادت النائبة عفاف بالدور والجهد المبذول من قبل مديرية الصحة بمحافظة السويس برئاسة د. إسماعيل الحفناوي وجهود مسئولة القوافل الطبية بالمديرية، لما تم من تعاون كبير في سبيل تنظيم هذه القافلة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه ليس أمر بغريب على المديرية فقد سبق وأن تم التعاون لتنظيم قوافل طبية سابقة في مختلف أحياء المحافظة.

النائبة عفاف زهران قافلة طبيية مجانية محافظة السويس لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب

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