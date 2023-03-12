الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمود سعد عضوا مشرفاً على مشروعات كرة القدم بوزارة الرياضة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الموافقة على انضمام الدكتور محمود سعد لعضوية اللجنة العلمية العليا لوزارة الشباب والرياضة، ومشرفاً على مشروعات كرة القدم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن اللجنة العلمية تستهدف إعداد المعايير والضوابط الخاصة بدعم برامج وأنشطة الهيئات الرياضية ومستهدفاتها السنوية وحتى أولمبياد ٢٠٢٤ بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية من قطاع الرياضة سواء على المستوى القمي والتنمية الرياضية والطب الرياضي.

وتتولى اللجنة العلمية الاستشارية العليا العديد من الملفات المهمة التي تأتى على أسس علمية منها تطوير منظومة كرة القدم  وتوزيع أوجه الدعم إلى الاتحادات الرياضية وكيفية استغلاله في صناعة العديد من الأبطال من أجل تجهيزهم لكافة البطولات القارية والدولية والعمل على توفير المناخ والبيئة المناسبة لتأهيل هؤلاء الأبطال لتحقيق المزيد من البطولات الكبرى.

وزير الشباب والرياضة محمود سعد ضم الدكتور محمود سعد الدين أحمد عبدالقادر لعضوية هؤلاء الأبطال الابطال

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