مايا مرسى: توفير سوق عمل جاذبة للمرأة ضرورة.. ونتطلع لقانون يهتم بتكافؤ الفرص

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، فى افتتاح قمة المرأة المصرية 2023 في نسختها الثانية- منتدى الخمسين سيدة- تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وبعنوان "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها"، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، والعديد من القيادات النسائية.

- خط الدفاع الثالث للوطن في مجابهة قوى التطرف والإرهاب وفي الأزمات

وأكدت رئيسة المجلس على أن المرأة المصرية هي تركيبة فريدة من نوعها، فهي خط الدفاع الثالث للوطن في مجابهة قوى التطرف والإرهاب وفي الأزمات، علاوة على أدوارها الأخرى في عملها وداخل أسرتها.

وحول التحديات التي تواجه المرأة المصرية في سوق العمل، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن "الاقتصاد الرعائي" هو أكبر تلك التحديات، حيث تحتاج معظم الأمهات الى رعاية أطفالها من خلال توفير حضانات، مؤكدة ضرورة زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة وعلى شركات القطاع الخاص أن تراعي أن إجازات رعاية الطفل لا تعتبر خسارة للشركة، بل هو عمل رعائي مدفوع الأجر، وعبرت عن تطلعها أن تحتضن سوق العمل فى مصر نسبًا أكبر من السيدات لزيادة الناتج القومي المصري إلى 34٪، وأن يخرج قانون عمل أقوى يهتم بتكافؤ الفرص من خلال توفير أجور متساوية ومناخ آمن فى قطاعات العمل الخاص، وضرورة تشجيع الفتيات للدخول فى سوق العمل خاصة وأن العالم يتجه نحو القطاع الخاص والتكنولوجيا والاعتماد على التسويق.

- المجلس القومي للمرأة قد طالب بإجازة أبوة في حالة ولادة الزوجة

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة قد طالب بإجازة أبوة في حالة ولادة الزوجة، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية، وذلك ضمن مطالبه فى قانون العمل الجديد، قائلة: "نعول فى قانون العمل الجديد على نائبات مصر العظيمات بمجلسي النواب والشيوخ".

وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة، أكدت رئيسة المجلس على وجود قوانين وتشريعات كثيرة ومسارات إحالة لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة الى وجود مقترح بقانون خاص بالإيذاء البدني في إطار الأسرة بناء على تكليف السيد رئيس الجمهورية، مشددة على أن التربية هى العامل الأساسي داخل الأسرة المصرية والتوعية داخل المدارس، وأن الإعلام والدراما قادرين على تغيير أشكال العنف ضد المرأة، موضحة أن المجلس مستعد بفرق لرصد أشكال العنف ضد المرأة فى الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان، قائلة "رصدنا العام الماضى انخفاض معدلات العنف ضد المرأة بالدراما ونأمل أن تنتهي هذا العام"، ووجهت الدكتورة مايا مرسي رسالة للسيدات والفتيات بعدم قبول أي شكل من أشكال العنف داخل العمل أو المنزل.

وعبرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال كلمتها عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة مايا مرسي لجهودها العظيمة فى مجال النهوض بالمرأة المصرية في شتى المجالات وخاصة في مجال الفنون، والتي لمسته خلال فترة تقلدها منصب عمادة أكاديمية الفنون قبل توليها وزارة الثقافة، وفي نهاية كلمتها كرمت كلا من الدكتورة مايا مرسي ودينا عبدالفتاح، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وفي نهاية كلمتها قدمت الدكتورة مايا مرسي، خالص الشكر والتقدير الى الدكتورة هالة السعيد، لجهودها في ملف تمكين المرأة فى كل المجالات.

وقامت الدكتورة مايا مرسي ودينا عبد الفتاح بتكريم عدد من السيدات الملهمات في مجالات مختلفة مثل مصممة المجوهرات عزة فهمي، والمحامية الكبيرة منى ذو الفقار، ونيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، وراوية منصور رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو.