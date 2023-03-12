مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت أمام نيس بالدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومبواريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة نيس في بطولة الدوري الفرنسي.

ويستعد فريق نانت لمواجهة نظيره نيس على ملعب "لا البوجوار"، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد نجمنا المصري مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت في مباراة اليوم أمام نيس في الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: فابيان سينتونزي - أندري جيروتو - جوين هاجام.

خط وسط الملعب: نيكولاس بالويس - بيدرو تشيريفيلا - موتوسامي - سيسوكو.

في خط الهجوم: سيمون - بلاس - جاناجو.

ترتيب نانت ونيس في الدوري الفرنسي

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، خلف مونبلييه صاحب المركز الثالث عشر بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق نيس حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، خلف ليل صاحب المركز السادس برصيد 46 نقطة، أي بفارق أربع نقاط.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد في 38 مباراة بقميص نانت خلال الموسم الجاري، وسجل 8 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق.