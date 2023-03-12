الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت أمام نيس بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن أنطوان كومبواريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة نيس في بطولة الدوري الفرنسي.

ويستعد فريق نانت لمواجهة نظيره نيس على ملعب "لا البوجوار"، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد نجمنا المصري مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت في مباراة اليوم أمام نيس في الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: فابيان سينتونزي - أندري جيروتو - جوين هاجام.

خط وسط الملعب: نيكولاس بالويس - بيدرو تشيريفيلا - موتوسامي - سيسوكو.

في خط الهجوم: سيمون - بلاس - جاناجو.

ترتيب نانت ونيس في الدوري الفرنسي

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، خلف مونبلييه صاحب المركز الثالث عشر بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق نيس حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، خلف ليل صاحب المركز السادس برصيد 46 نقطة، أي بفارق أربع نقاط.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد في 38 مباراة بقميص نانت خلال الموسم الجاري، وسجل 8 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق.

نانت مصطفى محمد تشكيل نانت تشكيل نانت الرسمي نيس الدوري الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

مشادة مع أسرة الضحية.. كواليس جلسة حكم إعدام قاتل «محامي كرداسة»

تحذيرات من الانهيار في بريطانيا بسبب «قانون الهجرة».. وانتقادات دولية لحكومتها

تأجيل محاكمة 22 متهماً فى «الهيكل الإدارى للإخوان»

مستفيدون من مبادرة الكشف عن التقزم يتحدثون لـ«الدستور»

محافظ الإسكندرية يطلق شارة البدء لتطوير شارع النبى دانيال بـ103 ملايين جنيه

تعليم الإسكندرية تتابع مبادرة «سعادتي في نشاطي» بمدارس بشاير الخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟