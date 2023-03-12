تشكيل اليونايتد.. سانشو أساسياً وفيجورست يقود الهجوم أمام ساوثهامبتون

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

يقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم ماركوس راشفورد ويجاوره أنتوني، جادون سانشو وفيجورست.

تشكيل اليونايتد.. سانشو أساسيًا وفيجورست يقود الهجوم أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، فاران، مارتينيز، شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، فيجورست، سانشو، أنتوني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- وست هام يونايتد × أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

- فولهام × أرسنال: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- نيوكاسل يونايتد × وولفرهامبتون: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال مايوركا × ريال سوسيداد: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إشبيلية × ألميريا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- فياريال × ريال بيتيس: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أتلتيك بيلباو × برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- ليتشي × تورينو: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- هيلاس فيرونا × مونزا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- كريمونيزي × فيورنتينا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- روما × ساسولو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- يوفنتوس × سامبدوريا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1