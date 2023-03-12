السيناريو الوحيد لصعود بيراميدز وفيوتشر معاً لربع نهائى الكونفيدرالية

هل يمكن أن يصعد فريقا فيوتشر وبيراميدز معاً لدور الثمانية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية؟ سؤال يشغل بال جماهير الكرة المصرية في ظل غموض موقف الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

فريق بيراميدز يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط يليه الجيش الملكي المغربي برصيد 7 نقاط وفيوتشر خمس نقاط وإسكو دي كارا التوجولي برصيد نقطة واحدة وفي الجولة الخامسة سيحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي ويستضيف فيوتشر فريق إسكو دي كارا يوم الأحد المقبل.

السيناريو الوحيد لصعود بيراميدز وفيوتشر معًا لدور الثمانية يتمثل في فوز فيوتشر على إسكو دي كارا وبيراميدز على الجيش الملكي وفي هذه الحالة يصبح رصيد بيراميدز 11 نقطة ويتأهل رسميا لدور الثمانية ويرتفع رصيد فيوتشر إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد الجيش الملكي عند 7 نقاط، وبالتالي يكون فيوتشر في حاجة للفوز على بيراميدز في الجولة الأخيرة ليصعدا معا لدور الثمانية حتى لو فاز الجيش الملكي على إسكو دي كارا، وفي هذه الحالة سيكون فيوتشر أول المجموعة يليه بيراميدز.

وفي حالة تعثر بيراميدز أمام الجيش الملكي سيكون خروج بيراميدز أو فيوتشر مؤكدًا؛ لأن فوز الجيش الملكي على إسكو دي كارا في الجولة الأخيرة مضمون بنسبة 100% ففي حالة خسارة بيراميدز أمام الجيش الملكي وفوز فيوتشرعلى إسكو دي كارا سيتساوى بيراميدز وفيوتشر في رصيد 8 نقاط وعندما يلتقيان معا في الجولة الأخيرة سيكون فيوتشر في حاجة للفوز أوالتعادل بنتيجة أكبر من 1-1 التي انتهت بها مباراة الذهاب بين الفريقين بينما سيكون بيراميز في حاجة للفوز أو التعادل السلبي.

وفي حالة تعادل بيراميدز مع الجيش الملكي وفوز فيوتشر على إسكو دي كارا سيرتفع رصيد بيراميدز إلى 9 نقاط ورصيد فيوتشر إلى 8 نقاط ويصبح التعادل مع فيوتشر في الجولة الأخيرة كافيا لبيراميز للتأهل لدور الثمانية، بينما سيكون فيوتشر مطالبا بالفوز للحصول على بطاقة التأهل.