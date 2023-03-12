ممثلة الأمم المتحدة: العراق يعانى من أزمة مياه حقيقية

أكدت جينين بلاسخارت، ممثلة الأمم المتحدة في العراق، أن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية، وأضافت: علينا أن نتحرك جميعًا من أجل وضع الحلول، وأن العراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده، مؤكدة حاجة العراق إلى الدعم سواء من المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو دول الجوار وغيرها، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، أن الأمم المتحدة جزء من مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه محافظة البصرة، وهو شعور بوجود حاجة ملحة لإيجاد الحلول لأزمة المياه في العراق.

وتابعت: نحن هنا اليوم لبناء شراكات وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة هو كوننا شريكًا مهمًا يدعو للحوار الفعال وتقديم المساعدة الفنية بشأن ما هو قيد المفاوضات، مشيرة إلى وجود العديد من الوكالات والتمويل والبرامج لمساعدة العراق على التخفيف من وطأة التغير المناخي والتكيف معه.

ويذكر أنه بعد عام 2003 تعرض العراق لإجراءات استهدفت موارده المائية وشجعت ظروفه الداخلية المضطربة دول المنبع على الشروع في عملية تعطيش له، بهدف استثمار الواردات المائية دون الرجوع لحقوق الدول المتشاطئة وخروجًا عن اتفاقية نيويورك عام 1997 التي ضمنت حقوق الدول المتشاركة في الأنهار و المجاري المائية العابرة للحدود، والتي لم تلتزم بها كل من تركيا وايران.

وبينت الهيئة الحكومية التابعة للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن منابع مياه الأنهار الواقعة في جنوب وجنوب شرق البحر المتوسط ومنها نهرا دجلة والفرات، سوف تتعرض لنقص في رصيدها المائي بحدود 33 ‎‎ في نهاية الربع الأول من هذا القرن، جراء التغير الذي سيحصل في الساقط المطري، وهكذا فالأعوام الخمس المقبلة ستحدد بشكل واضح سيناريو اضمحلال النهرين جراء جملة العوامل المذكورة.