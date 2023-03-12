الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير مالية زيمبابوى: نتطلع للتعاون مع مصر فى مجال الأدوية والرعاية الطبية

الدكتور نكوبي مثولي
الدكتور نكوبي مثولي وزير مالية زيمبابوى

قال الدكتور نكوبي مثولي، وزير المالية والتنمية الاقتصادية بزيمبابوي، إنه يوجد لديهم الكثير من الفرص للاستثمار خاصة في العناصر ذات القيمة المرتفعة مثل الذهب والفحم والنفط والغاز.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لديها بنية تحتية قوية، ولهذا الشركات المصرية هي من تبني الطرق والكباري والسدود، والبنية التحتية في الكهرباء والاستثمار في مجال الطاقة.

وتابع: «نحن نتطلع لزيادة الدعم في مجال التصنيع الدوائي وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع مصر وكذلك بمجال الرعاية الطبية»، مشيرًا إلى أن هناك علاقات طيبة وتعاون مع مراكز طبية بين زيمبابوي ومصر، وكذلك في مجال التعليم، ونود أن نعمق العلاقات التجارية مع مصر، وتعزيز القدرات في البنية التحتية.

وأشار إلى أنه رأى في مصر إنشاءات هائلة قائلًا: "أود أن اهئنكم على هذه الانجازات العظيمة وطرق بناء المباني بشكل أسرع، وهناك الكثير من الممكن أن نفعله معًا".

وزير المالية زيمبابوي الرعاية الطبية التصنيع الدوائي البنية التحتية الشركات المصرية

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