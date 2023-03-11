الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب بطلقات خرطوش على يد آخر فى الدقهلية

الشاب
الشاب

شهدت منطقة ميت الحلوج التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، اليوم السبت، مصرع شاب بطلقات خرطوش على يد آخر بسبب خلافات سابقة بينهم.
وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس بوصول شاب مصاب بطلقات خرطوش وتوفى فور وصوله للمستشفى.
وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشاب المقتول يدعى أحمد عطاشه 25 عاما، والقاتل يدعى حسام الجوهرى 28 عاما ومقيمان ميت الحلوج التابعة للمركز، حيث تبين من التحريات وسؤال أقارب المجنى عليه أن هناك خلافات سابقة بينهما حيث سبق أن تعدى المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض هو وآخرين أدى إلى بتر رجل المجنى عليه وأن هناك قضية منظورة ضد المتهم وهو ما أدى إلى قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه لمحاولة إجباره للتنازل عن القضية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة كما كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم .

ميت الحلوج دكرنس الدقهلية طلقات خرطوش شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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