السبت 11 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أكثر من 200 ألف متظاهر في إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

200 ألف متظاهر في
200 ألف متظاهر في تل أبيب

تستمر المظاهرات في إسرائيل للأسبوع العاشر على التوالي ضد الإصلاحات القضائية التي يناقشها الكنيست، وتدعمها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقالت التقديرات في إسرائيل أن عدد المتظاهرين في تل أبيب بلغ 200 ألف إسرائيلي حتى الآن، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

المظاهرات في إسرائيل

ونظم قادة المظاهرات في إسرائيل عدة احتجاجات في مناطق أخرى منها هرتسيليا وحيفا، اللذان يتظاهر فيهما أكثر من 50 ألف إسرائيلي.

وتدعم المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لابيد، المظاهرات ضد الإصلاحات القضائية، حيث دعت أنصارهم إلى تكثيف الاحتجاجات.

وقال قادة الاحتجاجات الإسرائيلية إنه سيتم تنظيم مظاهرات ضخمة يوم الخميس المقبل.

إسرائيل مظاهرات الكنيسة نتنياهو الحكومة الاسرائيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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