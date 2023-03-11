السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى مع المبعوث الصينى الخاص لعملية السلام

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى خلال اللقاء

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون فى رام الله.

وبحث الرئيس الفلسطيني مع المبعوث الصيني آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقود إلى التصعيد والتوتر، وتنتهك القانون الدولي.

وحمل أبومازن المبعوث الصيني، تحياته وتهانيه للرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية، وللقيادات الصينية التي انتخبت، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

كما ثمّن الرئيس الفلسطيني نجاح الصين في التوصل للاتفاق الهام بين المملكة العربية السعودية وإيران، والذي سيسهم في دعم واستقرار المنطقة.

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى العلاقات التاريخية التي تربط الصين وفلسطين، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مثمنًا الدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المجالات كافة، مشددًا على أن فلسطين ستبقى داعمة للصين في المحافل الدولية رغم جميع الضغوط.

من جانبه، أكد المبعوث الصيني، الموقف الصيني الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن الصين سواء خلال وجودها في مجلس الأمن الدولي أو في جميع المحافل التي تتواجد فيها ستبقى داعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

الرئيس الفلسطيني المبعوث الصينى الشرق الأوسط الإجراءات الإسرائيلية الصين

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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