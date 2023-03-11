السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مروان» و«بسنت» الطالبين المثاليين بجامعة طنطا

الطالب مروان
الطالب مروان

فاز الطالب مروان أحمد عونى الأغا المقيد بكلية الحقوق بالمركز الأول فى مسابقة الطالب المثالي التى نظمتها إدارة رعاية الشباب بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، فيما فازت الطالبة بسنت شفيق أحمد المقيدة بكلية الحقوق بالمركز الأول بمسابقة الطالبة المثالية على مستوى جامعة طنطا.

جاء ذلك خلال تنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة المسابقة السنوية لاختيار الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وهنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين فى المسابقة، مؤكداً على حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، ورعاية طلابها المتميزين، وتكريم  ذوى المواهب العلمية والثقافية والرياضية والفنية من الطلاب.
أضاف الدكتور محمد حسين أن اختبارات المسابقة تضمنت 8 محاور أساسية شملت السمات الشخصية والمعلومات العامة والتفوق العلمى، والمواهب والهوايات والمسابقات، واللغات الأجنبية وإجادتها، وتكنولوجيا المعلومات، والتعبير عن الذات، والمساهمات المجتمعية، موضحاً أن اللجنة تشكلت من الدكتور هانى الشامي عميد كلية التجارة والدكتورة نانسى الحفناوى عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب، وتمت تحت إشراف الدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الطلابية.

الطالبة بسنت
الطالبة بسنت
مروان و بسنت الطالبين المثاليين بجامعة طنطا إتحاد طلاب الجامعة إدارة رعاية الشباب المركز الأول المواهب العلمية جامعة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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