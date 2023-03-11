السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التحالف الوطنى: 20 مليون مواطن يستفيدون بشكل مباشر من مبادرة «كتف بكتف»

كتف بكتف
كتف بكتف

قال ياسر عبدالحليم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني نشأ في مارس ٢٠٢٠، ويهتم هذا التحالف منذ بدايته برعاية المواطنين الذين بحاجة حقيقية إلى المساعدة.

التحالف الوطني 

وأكد ياسر عبدالحليم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم توزيع ٤ ملايين كرتونة غذائية لتوصيلها للأهالي في جميع محافظات الدولة المصرية بناء على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدة المواطنين الأولى بالرعاية.

 

وأضاف في حديثه، أن "كتف بكتف" ستقوم بتوزيع 4 ملايين كرتونة غذائية على المواطنين الأولى بالرعاية في المحافظات، لذا أكثر من ٢٠ مليون مواطن سيستفيدون بشكل مباشر من هذه المبادرة.

 

"كتف بكتف" 

وأشار إلى أن مبادرة "كتف بكتف" أظهرت أن الشعب المصري قادر على مواجهة كافة التحديات التي تعجز أمامها دول أخرى. 

 

وذكر، أن التحالف الوطني يضم عددًا كبيرًا من المؤسسات المدنية الأهلية، وبالتالي أنشطة التحالف غير متوقفة عند الغذاء، كما أن هذه المؤسسات المختلفة لديها قاعدة بيانات بالمواطنين الأولى بالرعاية في كل محافظة.

ياسر عبد الحليم عضو التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي كتف بكتف التحالف الوطني

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سلامًا على الشهداء

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