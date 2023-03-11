إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب شخصان، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من تمركز إسعاف قرية بني حسن الشروق في مركز أبوقرقاص، بجنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، في شمال تمركز إسعاف قرية بني حسن الشروق في مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفشله في السيطرة عليها مما أدى لانقلابها وإصابة شخصين.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور والفحص تبين إصابة كلا من: "إيهاب.ز" 48 عاما، "عمر. خ" 23 عاما، يقيمان في محافظة أسيوط، وأصيبا بسحجات وكدمات وجروح متفرقة، وتم نقلهما بواسطة هيئة الإسعاف بالمنيا لقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.