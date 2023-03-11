تعرف على شروط وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. أعلنت وزارة الإسكان، عن طرح مجموعة من الشقق المتمثلة عن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إلى جانب طروحات جديدة ضمن محور الإسكان الحر، وقد تم ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان، بشأن طرح شقق الإسكان الحر 2023، واعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 3/20/2023.



ويبحث الجمهور عبر السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر موقع البحث جوجل عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023، ويرصدها الدستور في سياق السطور التالية.



شروط الحجز لشقق الإسكان الحر 2023



وضعت الوزارة عدد من القرارات والشروط التي لا بد أن تتوفر للراغبين في التقديم والحصول على إحدى شقق الإسكان الحر 2023، وجاءت كالتالي:

1- أن يكون المتقدم للحصول على إحدى شقق الإسكان الحر 2023، مصري الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم لشقق الإسكان الحر 2023 عن سن الـ 21 عامًا.



إذا كنت ترغب في حجز إحدى شقق الإسكان الحر 2023 لقاصر، لا بد من وجود واصي عليه بقرار وصاية.

١_ صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم للحصول على شقة من الإسكان الحر 2023.

2- إيصال الكهرباء.

3- شهادة بالدخل الشهري للشخص المتقدم.

4- يقدم الشخص الذي يريد أن يحصل على الشقة السكنية من الإسكان الاجتماعي برنت تأمينات.

5- صورة من البطاقة الشخصية للزوجة.

6- شهادات ميلاد للأبناء.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وطرحت وزارة الإسكان الاجتماعي الشقق السكنية التي يمكن التقديم إليها وستكون كالتالي:-

وعن مشروع سكن مصر 70 ألف جنيه

مشروع دار مصر 80 ألف جنيه

مشروع جنه 100 ألف جنيه.