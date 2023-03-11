السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا الحكم على المتهم بقتل المحامى بندارى حمدى الشهير بـ«محامى كرداسة»

محامي كرداسة
محامي كرداسة

تصدر محكمة جنايات الجيزة الدائرة السادسة برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، غدا الحكم علي المتهم محمد فرحات، 33 عاما، كهربائى سيارات وصائد حيوانات، لاتهامه بقتل بندارى حمدى الشهير بـ"محامى كرداسة".

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد احالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل وأحمد بهاء الدين وسكرتارية سعيد برغش وأحمد فتحي.

ووفق قرار الإحالة، فإن النيابة العامة اتهمت محمد فرحات، المقيم بقرية أبورواش بأنه بتاريخ 6 ديسمبر الجارى قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنًا منه تواطؤ المحامى مع خصومه فى إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية مُحكمة لقتل المجنى عليه، إذ بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المحامى، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه وانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أمام ابنه، داخل مكتبه.

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له 3 اتهامات: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح آلى وطلقات آلية.

محكمة جنايات الجيزة المستشار بلال محمد عبدالباقي الحكم محامي كرداسة بنداري حمدي

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