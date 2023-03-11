السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| حافلة الأهلى تتوجه إلى ملعب لوفتوس لمواجهة صن داونز

لاعبو الأهلي أثناء
لاعبو الأهلي أثناء التوجه للملعب

غادر الفريق الأول لكره القدم بنادي الأهلي فندق الإقامة، منذ قليل، متوجها إلى ملعب لوفتوس بجنوب إفريقيا؛ استعدادًا لمباراة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 ويرتدي الأهلي الزي التقليدي الخاص به خلال مباراة صن داونز، اليوم السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، ويرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدي الحارس اللون الموف، وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

 ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي حدد برنامج الفريق اليوم، قبل مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، واشتمل البرنامج على تناول وجبة الإفطار في التاسعة صباحا، وفي التاسعة والنصف قام اللاعبون بتنفيذ تدريبات خفيفة وفقا للنظام الذي يتبعه الجهاز الفني في يوم المباريات الرسمية للفريق.

وفي الحادية عشرة والنصف صباحا يتناول اللاعبون وجبة الغداء، وفي الثانية عشرة والنصف يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للتأكيد على الجوانب الخططية التي تم التدريب عليها وشرحها خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو.

وغادر الفريق فندق الإقامة في الواحدة ظهرا متجها إلى استاد لوفتس الذي يستضيف مباراة صن داونز في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان «كولر» قد قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: «نعلم أن مباراة صن داونز ستكون صعبة، ولكن أظهرنا في المباراة الأولى أننا كنا ندًا قويًا، ولدينا الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم».

وأوضح المدير الفني أنه لا يستطيع أن يحكم على الماضي، ولكن الفريق تحسن كثيرا منذ توليه المهمة وقدم مباريات جيدة، ومنها مواجهات كأس العالم للأندية.

وأشار كولر إلى أن نتيجة مباراة صن داونز الأولى التي أقيمت في القاهرة ليست مرضية بالنسبة للجهاز الفني والفريق، وأنه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

الاهلى صن دوانز لوفتوس جنوب أفريقيا القطن الكاميروني

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