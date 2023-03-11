سلمى أيمن: برونزية كأس العالم للخماسى الحديث خطوة مهمة فى الطريق إلى باريس 2024

قالت سلمى أيمن عبدالمقصود، لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث، إن تحقيقها برونزية فردي السيدات بكأس العالم للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خطوة مهمة في مشوار التأهل لأوليمبياد باريس 2024.

وحققت سلمى الميدالية البرونزية بعد أن احتلت المركز الثالث برصيد 1392 نقطة.

وأضافت سلمى أيمن: «سعيدة بتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم رغم المنافسة القوية في البطولة التي أقيمت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قدمت مستوى جيدًا في البطولة ولعبت بشكل جيد في الليزر رن في نهائي الفردي».

وتابعت: «في أول مجموعة في الرماية بالنهائي لم أكن موفقة لكن تداركت ذلك سريعًا وأكملت المنافسات بقوة، وفي النهاية حققت الميدالية البرونزية وأنا سعيدة بذلك».

وأتمت: «هذا التتويج خطوة هامة في مشوار التأهل لأوليمبياد باريس 2024،وهو حلم أي لاعب ولاعبة، والفترة المقبلة سأتدرب بقوة وجهد أكبر لتحقيق نتائج أفضل وتحقيق التأهل لأوليمبياد باريس».

وجاء تتويج سلمى بالميدالية البرونزية عقب احتلالها المركز الثالث برصيد 1392 نقطة.

وجاءت المجرية ميشيل جولياش في المركز الأول متوجة بالميدالية الذهبية برصيد 1403 نقاط، تليها الفرنسية إيلودي كلوفيل في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية برصيد 1398 نقطة.

واحتلت ملك إسماعيل، لاعبة منتخبنا الوطني الواعدة صاحبة الـ17 عامًا، المركز الخامس بمجموع نقاط 1379 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الإيطالية إلينا ميكيلي صاحبة المركز الرابع.

وتنطلق بعد قليل منافسات نهائي فردي الرجال بمشاركة 5 لاعبين مصريين هم مهند شعبان، وأحمد الجندي، ومحمد الجندي، ومعتز وائل، وأحمد أشرف.

وتقام البطولة بمشاركة حوالي 156 لاعبًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، البطولة هي الافتتاحية لسلسلة كأس العالم، تتبعها 3 بطولات أخرى في أنقرة بتركيا، ثم في بودابست بالمجر الشهر المقبل، وبصوفيا بلغاريا مايو المقبل، ثم يقام نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري بأنقرة بتركيا مطلع يونيو المقبل.

وتعد البطولة ذات أهمية قصوى، حيث إنها أولى البطولات التي تساهم في جمع النقاط الترتيبية، التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة بداية من الآن وحتى صيف عام 2024، للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.