السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس طاقة النواب: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة اجتماعية لحماية غير القادرين

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مبادرة «كتف في كتف» هى إحدى ثمار الجهود التنموية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تعد من أبرز المبادرات لحماية غير القادرين ومحدودي الدخل مع قرب شهر رمضان الكريم، ومن المستهدف أن تكون أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر والعالم. 

 وقال "عوض الله" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، إن انطلاق مبادرة "كتف في كتف" للتحالف الوطني خطوة جادة وحقيقية نحو تفعيل واستثمار العمل الأهلي في سد احتياجات المرحلة الحالية والأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر مع استمرار التداعيات العالمية منذ الحرب الروسية- الأوكرانية التي أثرت في جميع دول العالم.

وأضاف عوض الله أن الخطوة مهمة مع بدء المبادرة في المحافظات وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يطلق المبادرة من أجل دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يسعى الرئيس السيسي إلى تخفيف الأعباء على كل الفئات، واتخذ الأسبوعين الماضيين العديد من الإجراءات الاقتصادية خلال رفع المعاشات والأجور والعلاوة وتكافل وكرامة لتبدأ الصرف بداية من أبريل ثم حماية محدودي الدخل من خلال المبادرة الرائدة.

 وطالب حسام عوض الله الجميع بالتحلي بالمسئولية المجتمعية وساعده غير القادرين في مواجهة احتياجاتهم اليومية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح رئيس طاقة النواب أن توجيهات الرئيس السيسي كانت دائمة بضرورة تقديم كل الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتنشيط دور العمل الأهلي والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية حتى لرجال الأعمال لتوسيع الأنشطة المجتمعية وتقديم الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق المحرومة والنائية.

وأشار "عوض الله" إلى أن أبرز ما يميز المبادرة هو الانتشار الجغرافي للتحالف الوطني وتبادل البيانات بين المؤسسات الأهلية، والجمعيات ووجود كوادر متطوعة مؤهلة لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بهدف تقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية.

النائب حسام عوض الله مجلس النواب مبادرة كتف في كتف كتف فى كتف العمل الأهلي

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وائل لطفي

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