السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: عودة علاقات السعودية وإيران خطوة هامة للمنطقة

عبدالله بن زايد آل
عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإما

علق عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية مؤكدا أنها خطوة هامة.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال وزير الخارجية الإماراتي: «عودة العلاقات بين السعودية وإيران تشكل خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار».

وأمس، أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية التوصل إلى اتفاق، برعاية صينية، يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، أنه على إثر محادثات، "تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعي معارض.

عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي السعودية إيران

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