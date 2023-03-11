السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتعدي على طالب بسلاح أبيض في الشروق

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم السبت، حبس عامل وخفير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باقتحام مدرسة والتعدى بالضرب على طالب لدفاعه عن زمليته.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصاب داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول طالب "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"، وطرف ثان عامل "مصاب بجرح بالرأس"، خفير وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب قيام الطرف الثانى بمعاكسة إحدى طالبات المدرسة محل البلاغ فقام الطرف الأول باعتراضهما، ما أدى لقيامهما بالدخول للمدرسة والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "كتر" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد أفراد الطرف الثاني (السلاح المستخدم في الواقعة). 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جنح الشروق وبدر حبس عامل وخفير قسم شرطة الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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