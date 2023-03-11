السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة شيكابالا بمرض فى الدم

شيكابالا
شيكابالا

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الأزمة الصحية التي يعاني منها محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد طبيب الزمالك في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن شيكابالا شعر بإجهاد عضلي عقب آخر مباراة شارك فيها قبل أن يحصل على راحة لمدة 48 ساعة، قبل أن يشعر بعد ذلك بإجهاد عام في جسده.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن شيكابالا خضع لتحليل فيروس كورونا، وجاءت نتيجة التحليل سلبية، ليتم بعدها إخضاعه لتحاليل أخرى كشفت عن معاناته من بعض الالتهابات.

ونفى الدكتور محمد أسامة، ما تداوله أحد الإعلاميين عبر شاشة قناة الزمالك عن معاناة شيكابالا من مرض في الدم، موضحًا خطأ تلك المعلومة التي تم نقلها إلى الجمهور من خلال شاشة قناة الزمالك في هذا الصدد.

وأكمل رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك حديثه قائلًا إن شيكابالا خضع لتحليل جديد للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه ينتظر ظهور نتيجة ذلك التحليل خلال الساعات المقبلة.
 

إصابة شيكابالا اللاعب شيكابالا الزمالك طبيب الزمالك مرض في الدم

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