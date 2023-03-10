حسام غالى: أعتز بلقب كابيتانو.. والحلم أساس الوصول للقمة

حل الكابتن حسام غالي، لاعب النادي الأهلي ونجم المنتخب الوطني سابقاً، ضيف شرف على برنامج "كابيتانو مصر".

اكتشاف المواهب

وقال الكابتن حسام غالي، خلال حواره لكاميرا برنامج "كابيتانو مصر" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه يحب لقب كابيتانو بصورة كبيرة، ولهذا سعيد باختيار هذا الإسم لهذا البرنامج المهتم باكتشاف المواهب الرياضية.

وتابع:" أنا بدأت في سن 14 سنة واحترفت وحققت كل اللي عاوزه بسبب حلمي منذ الطفولة، الشاطر هو اللي بيتغلب على الصعوبات والوصول للهدف".

"كابيتانو مصر"

واستكمل: "ركزوا وخدوا الموضوع بجد ويارب أشوفكم نجوم كبار في عالم الرياضة قريباً".

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم "كابيتانو مصر"

ويستهدف البرنامج اكتشاف المواهب الرياضية، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين.