مسلسلات رمضان 2023.. ممدوح الشناوي لـ«الدستور»: مسلسل «سره الباتع» سيخلد للتاريخ

يواصل صناع وأبطال مسسل "سره الباتع" تصوير مشاهد وأحداث العمل بقيادة المخرج خالد يوسف والذي يخوض بهذا المسلسل أولى تجاربه الإخراجية في الدراما التلفزيونية ويضم العمل أكثر من 60 فنان وفنانة من مصر والوطن العربي جانب عدد من ضيوف الشرف ومن المقرر الانتهاء من التصوير مع حلول شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه أعرب الفنان والإعلامي ممدوح الشناوي عن سعادته بالمشاركة ضمن أبطال مسلسل "سره الباتع" والذي يجسد فيه شخصية "فرانسوا" أحد الجنرالات العسكرية الفرنسية.

وقال ممدوح الشناوي لـ"الدستور" إن مسلسل "سره الباتع" يعتبر تجربة جديدة ومنفردة من نوعها على الدراما المصرية وكذلك الجمهور المصري والذي سيشاهد لأول مرة عملًا تاريخيًا مميزًا لم يكن متواجد من قبل.

وأضاف أن المخرج خالد يوسف قام باختيار جميع أبطال المسلسل بدقة شديدة كي تتناسب مع الشخصية التي يقدمها كل فنان، مشيرًا إلى إنه قامة كبيرة في الإخراج السينمائي وأصبح واحدًا من كبار الدراما التلفزيونية عقب هذا المسلسل الذي سيكون خالد للتاريخ لأهمية الأحداث والفترة الزمنية التي يناقشها العمل.

وتابع أن المخرج خالد يوسف لديه نظره خاصة في كل مشهد يتم تصويره، قائلًا: "حتى لو التزمت بالسيناريو والحوار بيكون له إضافة على المشهد في نفس السياق تضيف له بشكل كبير".

وعن الصعوبات التي واجهته في تحضيرات شخصية "فرانسوا" قال ممدوح الشناوي إن التحضيرات للشخصية قبل انطلاق التصوير كانت صعبة للغاية خاصة وإنها شخصية لم يكن لها أي مرجع مصور لها كي يستحضرها ويكون صورة ذهنية لها ورسم ابعادها ولغة الجسد الخاصة بها.

أبطال وصناع مسلسل "سره الباتع"

مسلسل "سره الباتع" يضم في بطولته أكثر من ستين نجمًا ونجمة وهم كل من: "أحمد فهمي - أحمد السعدني - حنان مطاوع- ريم مصطفى- حسين فهمي-عمروعبدالجليل - بيومي فؤاد - صلاح عبدالله- أحمد وفيق-هالة صدقي- نجلاء بدر- منة فضالي- أحمد عبدالعزيز- محمود قابيل- عايدة رياض- خالد سرحان- علاء حسني- ناهد رشدي- أيمن عزب- أيمن الشيوي- مفيد عاشور- مجدي فكري- محمد الصاوي-ميسرة- صبري عبدالمنعم- عمر زهران".

ومن النجوم العرب كل من: "شمس الكويتية- التونسية رانيا التومي- السوري نضال نجم"، والوجوه الشابة كل من: "خالد أنور-هدى الإتربي- ميدو عادل- ألحان المهدي-إسلام حافظ- رشا بن معاوية- شريف حافظ- تسنيم هاني- ميدو ماهر- ألفت عمر- مصطفى درويش- سلمي جلال- عمرو موسي- المطرب مالك".