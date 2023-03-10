حصاد الهجرة في أسبوع| حقيقة تحصيل رسوم على تحويلات المصريين بالخارج

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 5 مارس إلى 10 مارس وهو كالآتي:

1) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعا على هامش فعاليات الملتقي الثالث عشر للمسؤولية المجتمعية، الذي عقد بمدينة الغردقة برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان: "التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة"، مع عدد من المستثمرين وخبراء التنمية المستدامة وممثلي المؤسسات المالية المشاركة في منتدى التنمية المستدامة، وأطباء مصريين بالخارج، للتعرف على مساهماتهم في إطار عمليات التنمية الجارية في مصر.

2) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، النائب عمرو هندي لبحث تعزيز التعاون المشترك في تلبية احتياجات المواطنين بالخارج، وقد أوضحت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للمصريين في الخارج في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن التعاون بين وزارة الهجرة ومجلس النواب أسهم بشكل فعال في تعديل قانون سيارات المصريين في الخارج مؤخرا، ما أدى إلى مزيد من التيسيرات للمصريين الذين يسعون للاستفادة من هذه المبادرة وجلب سياراتهم من الخارج.

3) استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة جهود وزارة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج وتشجيعهم للاستثمار بمصر أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.

4) نفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ما تردد عن تحصيل أي نسب من مرتبات المصريين بالخارج، مشددة على أن الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج، ولا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتبهم أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مضيفة أن الدولة المصرية تدعم بقوة أبنائها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم.

5) كرمت جامعة بدر بالقاهرة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، نظرًا لكونها أيقونة نجاح ومثالا يحتذى به للفتيات والطالبات، حيث سلم الأستاذ دكتور فوزي علي التركي رئيس الجامعة درع الجامعة للسيدة الوزيرة.

6) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، في إطار اللقاء الشهري الذي تعقده سيادتها بشكل دوري مع ممثلي الشعب لمناقشة سبل التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج في المرحلة الحالية، وذلك بحضور النواب: غادة عجمي وعمرو هندي، وعبر الفيديو كونفرانس النائبة شيماء حلاوة. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن تطوير قانون السيارات في الخارج نتيجة تعاون الجهات التنفيذية والبرلمانية، فيما استنكر النواب ما تردد نقلا عن نائب فيما يخص استقطاعات من المصريين بالخارج.

7) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع نائبة في برلمان البوسنة والهرسك ونائب وزير حقوق الإنسان واللاجئين في اتحاد البوسنة والهرسك لبحث سبل التعاون في ملف الهجرة والجاليات، وذلك سعيًا لصياغة استراتيجية مع مهاجري البوسنة استرشادا بالرؤية المصرية للتعامل مع المهاجرين وجهود الدمج وتوفير المحفزات والتيسيرات للمغتربين.

8) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعي مصر "، ووفدا أستراليا من تنظيم أحد رموز الجالية المصرية في أستراليا من أصدقاء المؤسسة، في إطار تعزيز الجهود لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، والاستفادة من جهود الجاليات المصرية بالخارج في دعم جهود التنمية، والبناء على دور الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لإيصال الدعم للجهات المستحقة من مستشفيات ودور علاج، آخرها ٢١٥ كرسيا متحركا متخصصا للأطفال مقدم من الجالية المصرية بأستراليا.

9) أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، زيارة للطفل أشرف فاروق، من ساكني مدينة الأسمرات، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في الأطراف الصناعية لتسليمه قدم صناعي وتركيبه له، والذي كان قد تبرع به السيد/ دينيس إيريك رجل الأعمال المصري اليوناني. وحرصت السفيرة سها جندي على تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والتشجيع للطفل وأسرته، وأكدت عليهم ضرورة التحاقه بالتعليم، كما وجهت سيادتها فريق العمل بالوزارة بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم لبحث إمكانية التحاقه بإحدى المدارس.

10) ضمن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية"، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ود. وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، لقاء مفتوحا للإجابة عن الأسئلة التي طرحها المشاركون في ندوة "اتكلم عربي" من تلاميذ المدرسة الأوروبية الألمانية، ما جسّد اهتمام التلاميذ بمعرفة معلومات عن الحضارة المصرية القديمة وانبهارهم بتميزها في مجال الطب.