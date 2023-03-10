الخميس.. أمسية ثقافية لمناقشة ديوان «ذاكرة بيضاء»

يستضيف المركز الدولي للكتاب، يوم الخميس الموافق 16 مارس، أمسية ثقافية لمناقشة ديوان "ذاكرة بيضاء" للشاعر مؤمن سمير.

ويتناول الديوان بالنقاش والنقد والتحليل كلا من الناقد دكتور رضا عطية، والناقد دكتور أحمد عادل القضابي، ويدير الأمسية القاص حمدان عطية.

"مؤمن سمير".. شاعر ينتمي إلي جيل التسعينيات صدر له العديد من الأعمال والمجموعات الشعرية. من بينها مجموعات "غذاء السمك"ــ "أناشيد الغيمة المارقة"ــ "أصوات تحت الأظافر"ــ "بصيرة المتشكك"ــ "الأصابع البيضاء للجحيم"ــ "سلة إيروتيكا تحت نافذتك"ــ "بلا خبز ولا نبيذ"ــ "عالق في الغمر.. كالغابة كالأسلاف"ــ "كونشرتو العتمة"ــ "هواء جاف يجرح الملامح"ــ "غاية النشوة"ــ "السرّيون القدماء"ــ "إضاءة خافتة وموسيقى"ــ "أوراد النوستالجيا"ــ "تفكيك السعادة"ــ "إغفاءة الحطاب الأعمى"ــ "يطل على الحواس"ــ "رفة شبح في الظهيرة"ــ "صانع المربعات، تأطير الهذيان"ــ "ممر عميان الحروب"ــ "بهجة الاحتضار"ــ "حيز للإثم" ــ "ذاكرة بيضاء"ــ "شوكة الراوي العليم" والصادر مطلع العام الجاري بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار بتانة للنشر والتوزيع.

إضافة إلي ديوان مختارات شعرية عن دار "خطوط وظلال" الأردنية بعنوان "أصوات تحت الأظافر" وسيرة إبداعية وذاتية بعنوان" فأس و حفرات في اللحم" عن دار "النابغة" ومجموعة مسرحية بعنوان" صانع المربعات" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة"ــ "تدوينات ثقافية"ــ "ببطء وكأنه كبرياء".

ديوان "ذاكرة بيضاء"، للشاعر مؤمن سمير، صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويضم أكثر من سبعين قصيدة شعرية تجمع بين قصائد الكتلة التي تعتمد السطر الشعري والتي عادة ما يكون قوامها السرد المشعر والأخري المرصوفة بجمل شعرية تحت بعضها والتي تجمع بين قصائد البساطة الماكرة وبين القصائد التي تجاور بين المجازات التي تحمل حمولات متعددة التأويل وبين الجمل الهادئة.