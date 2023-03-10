كلوب يتحدث عن عودة ليفربول.. سباعية اليونايتد ورحيل فيرمينو

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ بورنموث، في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على بورنموث، غدًا السبت، في تمام الثانية والنصف عصرًا، في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لويس دياز آمل أن يتدرب خلال الأسبوع المقبل، تياجو ألكانتارا؟ سنرى كيف سيتطور في الأسبوعين المقبلين، بصرف النظر عن ذلك لا شيء سمعت عنه، جو جوميز ليس متاحًا أيضًا، الثلاثة غير متاحين لمباراة بورنموث، هم في مراحل مختلفة".

وعن استثمار النادي تحت قيادة جون هنري، قال: "إذا ألقيت نظرة على اللاعبين الذين جلبناهم في تلك الفترة، لويس دياز، وداروين نونيز، وكودي، وأعتقد أن ساديو، وبوبي، ومو، كانوا معًا لفترة من الوقت، والآن غادر ساديو وسنرى ما سيحدث مع فيرمينو، لقد استبدلناهم، هذا استثمار حكيم".

وعن احتمالية اقتحام المراكز الأربعة الأولى بالفوز على بورنموث، قال: "علينا أن نطارد ونتحدى لكن هذه قصة جانبية إلى حد كبير، القصة الرئيسية ستذهب إلى بورنموث، لم نحصل على النقاط بعد، قد تكون الطريقة التي يلعبون بها غير مريحة إلى حد كبير لكل فريق، نحن نقاتل من أجل الحصول على مراكز في دوري أبطال أوروبا، لكن القتال من أجل البقاء في الدوري كبير جدًا وأنا متأكد من أن بورنموث سيبذل قصارى جهده".

وأضاف:"نريد الذهاب إلى المراكز الأربعة الأولى، هذا هو الهدف ، إنه واضح لكن لا علاقة له بالمباراة غدًا. نحتاج إلى التركيز بشكل كامل على بورنموث".

وعن الحفاظ عن نظافة الشباك في 3 مباريات متتالية: "نعم، هذا كل ما في الأمر أساس كل شيء، لبضعة أيام كانت النتيجة ضد مانشستر يونايتد وفوزنا بسباعية قصة ضخمة ، ولكن ليس بالنسبة لنا، نحن نستخدم تلك النتيجة فقط، فزنا 7-0 وهو أمر غريب للغاية، ومن الجيد مشاهدته، هذا ليس مهمًا اليوم، مباراة جيدة ولكننا نستمر في التقدم".

وأضاف: "الأمر أكثر تعقيدًا، فالنتيجة الأولى ضد بورنموث في مباراة الذهاب كانت نتيجة مماثلة لمانشستر يونايتد، كنت أعرف أنه بعد الفوز 9-0، لن يكون الأمر ممتعًا في مباراة الإياب، يلعب بورنموث نظامًا مختلفًا الآن ولا نلعب على أرضنا، وعلينا إظهار التناسق بعيدًا عن أرضنا وخلق الأجواء التي نحتاجها داخل الملعب واستخدامها. يجب أن نكون مستعدين".

وأردف: "لا يوجد مزاج أفضل من مباراة جيدة، كان لدينا اتساق في الدوري خلال المباريات الخمس الماضية لكنها زهرة صغيرة هشة وعلينا التأكد من الحفاظ على ذلك، يعجبني أننا أنهينا كل الفرص أمام يونايتد بنجاح، لكن لا يمكن أن يكون الأمر كذلك دائمًا، الضغط المضاد وما إلى ذلك هو ما يعطي الاتساق، الهجمات المرتدة، الكرات الثابتة ، إنها كل الأشياء التي نحتاجها حقًا".

وأكمل: "لا تتوقع أن تسجل في كل موقف، لكننا فعلنا كل الأشياء التي نحتاجها حقًا ولم نحصل عليها كثيرًا، بالنسبة لجميع الأهداف تقريبًا ، كان هناك الكثير من الخيارات في منطقة الجزاء، يجب أن نطارد الجميع وهذا يعني بورنموث غدًا، وهذا ما سنحاول القيام به".

وعن قرار فيرمينو بالمغادرة: "نعم، لقد فوجئت قليلاً ولكن لم أتأثر بذلك، كان من الممكن أن نسير في اتجاهين وأنا أحترم ذلك كثيرًا، إنه أمر طبيعي تمامًا في هذه العلاقة الطويلة التي كانت لدينا".

وأوضح: "كان الأمر مميزًا جدًا ثم الاستقبال الذي حصل عليه ضد يونايتد، يريد أن يضع نهاية إيجابية لهذه القصة الرائعة، الأغنية الخاصة به ستكون هنا لفترة طويلة".