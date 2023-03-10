نهى أحمد عن مبادرة «كتف فى كتف»: الشباب والأطفال يشاركون بتعبئة الكراتين

قالت نهى أحمد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقليوبية، إن مبادرة "كتف في كتف" واحدة من مبادرات التحالف الوطني، وهي موجودة بجميع محافظات مصر.

وأضافت «نهى»، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: إن مؤسسة صناع الخير في الوقت الحالي مسئولة عن محافظات القليوبية وسوهاج والإسكندرية، حيث إننا نتكاتف من أجل خدمة المواطن.

إقامة فعاليات خاصة للأطفال وماراثون للمتطوعين

وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقليوبية أنه سيتم مشاركة الشباب والأطفال في تعبئة الكراتين، وتوزيعها على الأسر المستحقة، بالإضافة إلى إقامة فعاليات خاصة للأطفال، وماراثون للمتطوعين، وتوزيع جوائز على المواطنين الموجودين في الشوارع والميادين العامة.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع 4 ملايين كرتونة خلال شهر رمضان المبارك.