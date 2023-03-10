الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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نيفين الكاتب عن مبادرة «كتف فى كتف»: المواطن نصب أعيننا دائمًا

كتف في كتف
كتف في كتف

قالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "كتف في كتف" بمحافظة البحيرة هي إحدى المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، معقبة: "المواطن المصري نصب أعيننا دائمًا".

وأضافت الكاتب خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم: هدفنا الوصول للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا من خلال قاعدة البيانات الموجودة بالتحالف، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف تعبئة 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية خلال الشهر الجاري.

توزيع 15 ألف كرتونة بمحافظة البحيرة 

وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه سيتم توزيع 15 ألف كرتونة بالمحافظة، وسيتم توزيعهم خلال شهر رمضان المبارك، مردفة: "أي مواطن سيلجأ لنا إحنا معاه".

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