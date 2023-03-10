الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

500 متطوع من القليوبية بمبادرة «كتف فى كتف»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي اليوم الجمعة فعاليات مبادرة كتف في كتف في محافظة القليوبية والتي شارك فيها 500 متطوع من مؤسسة صناع الحياة مصر في المحافظة وطلاب جامعة بنها وعدد من ممثلي العمل الاجتماعي ودور الرعاية.

انطلقت المبادرة اليوم تحت شعار "كتف في كتف" وتضمنت أنشطة متعددة منها استقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة كراتين المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين قبل شهر رمضان من الأسر الأكثر احتياجا بقرى القليوبية وفق الاحتياجات الخاصة بكل قرية وإجراء اصطفاف للمتطوعين خلال تعبئة الكراتين بجانب أنشطة ترفيهية للأطفال وماراثون للمتطوعين بمشاركة 500 متطوع وتسليم 4 مشروعات تروسيكل للأسر الأكثر احتياجا ضمن أنشطة مؤسسة صناع الحياة.

الأسر الأكثر احتياجا التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني كراتين المواد الغذائية مؤسسة صناع الحياه مبادرة كتف في كتف محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

نسبة الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين 2023

مسلسلات رمضان 2023.. الطفل زياد أحمد ابن منة فضالى فى «سره الباتع»

منال سلامة: دور «فايزة الأصلى» أعادنى بقوة للجمهور وسعيدة برهانى عليه

ضبط 4 أسلحة نارية و23 عنصرا إجراميا في القليوبية

«مصر للطيران» تنقل 3200 معتمر من المغرب إلى السعودية

ضبط محاولة تهريب مستحضرات وأدوات تجميل بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل