500 متطوع من القليوبية بمبادرة «كتف فى كتف»

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي اليوم الجمعة فعاليات مبادرة كتف في كتف في محافظة القليوبية والتي شارك فيها 500 متطوع من مؤسسة صناع الحياة مصر في المحافظة وطلاب جامعة بنها وعدد من ممثلي العمل الاجتماعي ودور الرعاية.

انطلقت المبادرة اليوم تحت شعار "كتف في كتف" وتضمنت أنشطة متعددة منها استقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة كراتين المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين قبل شهر رمضان من الأسر الأكثر احتياجا بقرى القليوبية وفق الاحتياجات الخاصة بكل قرية وإجراء اصطفاف للمتطوعين خلال تعبئة الكراتين بجانب أنشطة ترفيهية للأطفال وماراثون للمتطوعين بمشاركة 500 متطوع وتسليم 4 مشروعات تروسيكل للأسر الأكثر احتياجا ضمن أنشطة مؤسسة صناع الحياة.