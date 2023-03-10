سيولة ومرونة مرورية في حركة المركبات بالقاهرة والجيزة اليوم

سادت حالة من السيولة والمرونة المرورية في حركة المركبات في شوارع وميادين القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للموظفين بالهيئات الحكومية، وبعض القطاعات الخاصة وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.

كما شهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.