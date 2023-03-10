الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق هائل نشب فى «تنك» مركب صيد بدمياط

حريق
حريق

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة دمياط، على حريق هائل نشب في مركب صيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وكان أهالي عزبة البرج وسكان رأس البر، قد سمعوا صوت انفجار مدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتوجه الأهالي إلى المجرى المائي لنهر النيل حيث تواجد مراكب الصيد، وتبين وقوع حريق وانفجار في مركب صيد في منطقة الجربي برأس البر أثناء تواجدها بالمجرى المائي. 

وكشف شهود عيان عن أن سبب الحريق ناتج عن انفجار تنك السولار بالمركب مما سبب سماع دوي انفجار هائل، وتسبب الحريق في غرق المركب بعد احتراقه بالكامل، وذلك دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

وأبلغ الأهالى إدارة الحماية المدنية التي دفعت بسيارات إطفاء إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، وإخطار قسم شرطة رأس البر وعزبة البرج لتحرير محضر بالواقعة، وتحديد أسباب وملابسات الحريق للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

رجال الحماية المدنية مركب صيد دمياط صوت انفجار عزبة البرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

العدس بـ48 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم

المجتمعات العمرانية تمنح مُهلة دون مقابل لأصحاب قطع الأراضى السكنية لاستكمال تنفيذ البناء

الإحصاء: مصر تستورد بيض بودرة بـ103.9 ألف دولار خلال 11 شهرًا

«الأرصاد»: استمرار ارتفاعات درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

إخماد حريق هائل نشب فى «تنك» مركب صيد بدمياط

أكرهها.. محمد صلاح يكشف كواليس اختياره مسددًا أول لركلات الجزاء فى ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص