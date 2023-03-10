إخماد حريق هائل نشب فى «تنك» مركب صيد بدمياط

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة دمياط، على حريق هائل نشب في مركب صيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وكان أهالي عزبة البرج وسكان رأس البر، قد سمعوا صوت انفجار مدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتوجه الأهالي إلى المجرى المائي لنهر النيل حيث تواجد مراكب الصيد، وتبين وقوع حريق وانفجار في مركب صيد في منطقة الجربي برأس البر أثناء تواجدها بالمجرى المائي.

وكشف شهود عيان عن أن سبب الحريق ناتج عن انفجار تنك السولار بالمركب مما سبب سماع دوي انفجار هائل، وتسبب الحريق في غرق المركب بعد احتراقه بالكامل، وذلك دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

وأبلغ الأهالى إدارة الحماية المدنية التي دفعت بسيارات إطفاء إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، وإخطار قسم شرطة رأس البر وعزبة البرج لتحرير محضر بالواقعة، وتحديد أسباب وملابسات الحريق للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.