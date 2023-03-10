الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الممتاز ب.. السكة الحديد يواجه السويس والقناة يصطدم بفريق العبور

السكة الحديد فاز
السكة الحديد فاز في الجولة الماضية على الاتصالات

تقام اليوم 7 مباريات فى الأسبوع الحادى والعشرين بدوري القسم الثاني منها 5 مباريات فى المجموعة الثانية ومباراتين فى المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثانية يستضيف السكة الحديد المتصدر برصيد 42 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق منتخب السويس التاسع برصيد 26 نقطة بقيادة أحمد ساري ويسعى السكة الحديد لمواصلة انتصاراته والحفاظ على القمة في حين يسعى السويس للعودة للانتصارات وإيقاف نزيف النقاط للاحتفاظ بآماله في المنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

ويحل إف سي زد الثاني برصيد 41 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي ضيفا على فريق بورتو السويس العاشر برصيد 26 نقطة بقيادة أشرف توفيق ويسعى إف سي زد للعودة للانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع الانتاج الحربي وفي نفس الوقت يسعى بورتو السويس لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى. 

ويستضيف القناة الرابع برصيد 38 نقطة بقيادة محمد حليم فريق العبور السابع برصيد 27 نقطة بقيادة عطية السيد ولم يحق القناة الفوز في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع إف سي زد والهزيمة أمام بورتو السويس ومستقبل وطن ويسعى للعودة للانتصارات للاستمرار في سباق القمة. 

ويستضيف الترسانة السادس برصيد 31 نقطة بقيادة خالد عيد  فريق إيسترن كومبانى الرابع عشر برصيد 19 نقطة بقيادة أبو بكر فودة ويتنافس الترسانة مع بتروجت على المركز الخامس ولابديل أمامه سوى الفوز لتقليص الفارق مع بتروجت الذي فاز أمس على وادي دجلة إلى نقطة واحدة.

ويحل كهرباء الإسماعيلية  الثالث عشر برصيد 19نقطة بقيادة أحمد العجوز ضيفا على فريق الإعلاميين الذي يحتل المركز الأخيربرصيد 9 نقاط بقيادة محمد شعراوي.

وفي المجموعة الأولى يحل بترول أسيوط الثالث برصيد 41 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم ضيفا على فريق ديروط العاشر برصيد 22 نقطة ولابديل أمام بترول أسيوط  سوى الفوز لتقليص الفارق مع لافيينا المتصدر إلى نقطتين.

ويستضيف المنيا الثامن برصيد 28 نقطة بقيادة نبيل محمود فريق الفيوم الثاني عشر برصيد 21 نقطة ويسعى المنيا للفوز والوصول للنقطة 31 والتساوي مع الألومنيوم الذي يحتل المركز السادس.

دوري القسم الثاني لسكة الحديد منتخب السويس القناة فريق العبور

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

العدس بـ48 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم

ألمانيا: مقتل 7 وإصابة 25 فى إطلاق نار بهامبورج

«الأرصاد»: استمرار ارتفاعات درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

مع استمرار المخاوف المرتبطة برفع الفائدة.. صعود طفيف في أسعار النفط

الإحصاء: مصر تستورد بيض بودرة بـ103.9 ألف دولار خلال 11 شهرًا

المجتمعات العمرانية تمنح مُهلة دون مقابل لأصحاب قطع الأراضى السكنية لاستكمال تنفيذ البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص