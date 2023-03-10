الممتاز ب.. السكة الحديد يواجه السويس والقناة يصطدم بفريق العبور

تقام اليوم 7 مباريات فى الأسبوع الحادى والعشرين بدوري القسم الثاني منها 5 مباريات فى المجموعة الثانية ومباراتين فى المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثانية يستضيف السكة الحديد المتصدر برصيد 42 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق منتخب السويس التاسع برصيد 26 نقطة بقيادة أحمد ساري ويسعى السكة الحديد لمواصلة انتصاراته والحفاظ على القمة في حين يسعى السويس للعودة للانتصارات وإيقاف نزيف النقاط للاحتفاظ بآماله في المنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

ويحل إف سي زد الثاني برصيد 41 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي ضيفا على فريق بورتو السويس العاشر برصيد 26 نقطة بقيادة أشرف توفيق ويسعى إف سي زد للعودة للانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع الانتاج الحربي وفي نفس الوقت يسعى بورتو السويس لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى.

ويستضيف القناة الرابع برصيد 38 نقطة بقيادة محمد حليم فريق العبور السابع برصيد 27 نقطة بقيادة عطية السيد ولم يحق القناة الفوز في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع إف سي زد والهزيمة أمام بورتو السويس ومستقبل وطن ويسعى للعودة للانتصارات للاستمرار في سباق القمة.

ويستضيف الترسانة السادس برصيد 31 نقطة بقيادة خالد عيد فريق إيسترن كومبانى الرابع عشر برصيد 19 نقطة بقيادة أبو بكر فودة ويتنافس الترسانة مع بتروجت على المركز الخامس ولابديل أمامه سوى الفوز لتقليص الفارق مع بتروجت الذي فاز أمس على وادي دجلة إلى نقطة واحدة.

ويحل كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 19نقطة بقيادة أحمد العجوز ضيفا على فريق الإعلاميين الذي يحتل المركز الأخيربرصيد 9 نقاط بقيادة محمد شعراوي.

وفي المجموعة الأولى يحل بترول أسيوط الثالث برصيد 41 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم ضيفا على فريق ديروط العاشر برصيد 22 نقطة ولابديل أمام بترول أسيوط سوى الفوز لتقليص الفارق مع لافيينا المتصدر إلى نقطتين.

ويستضيف المنيا الثامن برصيد 28 نقطة بقيادة نبيل محمود فريق الفيوم الثاني عشر برصيد 21 نقطة ويسعى المنيا للفوز والوصول للنقطة 31 والتساوي مع الألومنيوم الذي يحتل المركز السادس.