الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين» احتفالية فى متحف الطفل.. اليوم

متحف الطفل
متحف الطفل

"الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين"، عنوان الاحتفالية التي ينظمها مركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل ــ في الحادية عشر من صباح اليوم الجمعة، وذلك وعلى مدار 6 ساعات احتفالًا باليوم العالمي للمرأة والذي يحمل هذا العام شعار دولياً  وهو الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن اليوم العالمي للمرأة يعد فرصة مهمة نستعرض فيها الدور الكبير الذي لعبته المرأة ، فى مسيرة بناء الوطن وتطويره ونموه ، كونها قادرة على اتخاذ القرارات والعمل بكل جد من أجل الارتقاء بالأسرة و المجتمع والوطن.

وأشار حلمي إلى أن الدولة والقيادة السياسية أولت الدعم والرعاية والاهتمام للمرأة مما ساهم في تمكينها من تبوأ مناصب هامة ولعبت دور كبير في قطاعات كبيرة وكثيرة، مما عزز من دورها ومكانتها في مجتمعاتنا”.

وقال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، إن الاحتفالية  تشمل معرض لبيع المنتجات الحرفية والتراثية المختلفة وهدايا عيد الأم، بالإضافة  إلى استضافة بعض الشخصيات النسائية للتحدث عن تجاربهم الشخصية ونجاحهم في مجالات العمل المتنوعة.

وتتحدث الدكتورة أمل عزت، الاستشاري النفسي والتربوي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "هوب سيتي" للأطفال مزدوجي الإعاقة عن تمكين المرأة من تقبل الذات فى عصر التكنولوجيا الرقمية، كما تتحدث  ياسمين إبراهيم  مؤسسة ورئيسة  المتحف الرقمي للنساء "ذاتك" عن مشاركة النساء في السوق الرقمي ودور المتحف الرقمي للنساء ومشروعاته وتشارك أيضاً مبادرة "حواء لتنمية المجتمع" من خلال معروضات متميزة للسيدات العاملات فى المبادرة.

ــ تحديات مرحلة المراهقة المبكرة ندوة أون لاين تنظمها مكتبة مصر الجديدة للطفل

في سياق متصل، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة للطفل، ندوة بعنوان " تحديات مرحلة المراهقة المبكرة" ، تتناول الندوة معنى سن المراهقة ومراحلها المختلفة والتغيرات الفسيولوجية التى تحدث فى الجسم من نمو جسدى والنضوج الجنسى و والتغيرات النفسية .

تبث الندوة أونلاين عبر منصة “زووم الرقمية"، وتقدمها الدكتورة إيمان ممتاز استشارى علاقات اسرية في الساعة الواحدة بعد ظهرا اليوم الجمعة.

كما تتناول الندوة أهم التحديات التى يمر بها المراهق من التقلبات العصبية الحادة والصراع الداخلى بين كونه طفل أم شاب أو طفلة أم شابة.

الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة احتفالية في متحف الطفل الدكتور نبيل حلمى مركز الطفل للحضارة والابداع تحديات مرحلة المراهقة المبكرة

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