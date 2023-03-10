تقارير: المغرب تدرس الانضمام إلى ملف إسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030

يدرس الاتحاد المغربي لكرة القدم، التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2030 رفقة كلا من إسبانيا والبرتغال خلال الفترة المقبلة.

وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" الأمريكية، أن الملف كان من المقرر أن يكون بين 3 دول هي إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.

لكن في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حاليا فهناك أمل ضئيل أن تستطيع البلاد الاستعداد بالشكل الأمثل لاستضافة المونديال عقب سبع سنوات.

وأفاد التقرير الذي نشرته الشبكة الأمريكية، أن التقارب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا الذي يبلغ ثمانية أميال فقط في أقرب نقطة بين البلدين سوف يساعد ذلك الملف على الحصول على أصوات.

وسبق أن تقدمت المغرب لاستضافة كأس العالم 5 مرات من قبل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.