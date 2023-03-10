دى ماريا يقود يوفنتوس لانتصار صعب على فرايبورج فى الدورى الأوروبى

قاد الأرجنتيني أنخل دي ماريا، فريق يوفنتوس لتحقيق فوزا ثمينا على فرايبورج الألماني بهدف دون رد على ملعب "أليانز أرينا" ضمن مواجهات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

النجم الأرجنتيني سجل هدف المباراة الوحيد لصالح السيدة العجوز في الدقيقة 53 من رأسية رائعة في الشباك بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى.

وسيكون يوفنتوس على موعد مع مباراة قوية في لقاء الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب "شوارزوالد ستاديون".

ويحتاج يوفنتوس إلى التعادل على أقل تقدير في حال لم يتمكن من الانتصار؛ من أجل التأهل إلى ربع النهائي.