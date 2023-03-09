الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول: تعادل إيجابي بين مانشستر يونايتد وريال بيتيس بالدوري الأوروبي

مانشستر وريال بيتيس
مانشستر وريال بيتيس

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع ضيفه ريال بيتيس في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بهدف لكل منهما.

فرض مانشستر يونايتد استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، وقدم أداءًخجوميًا شرسًا، وضغط على دفاعات ريال بيتيس لتسجيل هدف مبكر، وتأكيد سيطرته على مجريات اللعب.

وسجل ماركوس راشفورد، الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بعدما انطلق برونو فيرنانديز على يمين منطقة جزاء ريال بيتيس ومرر له الكرة داخل منطقة الجزاء، وتسلمها راشفورد وسددها أعلى المرمى.

واستمر الضغط من لاعبي مانشستر يونايتد لإضافة الهدف الثاني خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، فيما اعتمد فريق ريال بيتيس على الهجمات المرتدة السريعة.

وأهدر يونايتد أكثر من فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وسجل أيوزي بيريز، هدف التعادل لريال بيتيس في الدقيقة 32 من تمريرة طولية من زميله جوانمي خلف دفاع يونايتد، تسلمها وسدد الكرة على يمين الحارس دي خيا وسكنت الشباك.

واندفع لاعبو يونايتد للهجوم خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول من أجل تسجيل الهدف الثاني واستعادة التقدم في النتيجة.

واستمرت المحاولات الهجومية لفريق مانشستر يونايتد خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، وكذلك حاول لاعبو ريال بيتيس إضافة الهدف الثاني لاستكمال عودتهم في النتيجة.وسدد لاعبو يونايتد 4 كرات على المرمى من 8 محاولات، فيما خرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة على المرمى من 3 محاولات لفريق ريال بيتيس، واعترض دفاع يونايتد تسديدتين.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 55%، مقابل 45% لصالح فريق ريال بيتيس.

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