الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير: الحكومة جادة فى تهيئة مناخ الاستثمار للخروج من الأزمة الاقتصادية

الاستثمار
الاستثمار

قال الدكتور خالد العتر الخبير الاقتصادي، إن تشجيع الاستثمار في قطاع الرياضة يسهم في تنوع محفظة الاستثمارات في مصر ويعمل علي تنمية الاستثمارات ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

 

 وأوضح أن، الدولة تحفز مناخ الاستثمار في جميع القطاعات التي تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب في ظل التحديدات الاقتصادية الحالية.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للدستور أن الاستثمار الرياضي أصبح من الاستثمارات الهامة التي تعمل على جذب الاستثمارات العربية.

 

وأوضح أن العمل علي تنمية الاستثمارات يساهم في توفير فرص عمل جديدة، مشيرا الي أن الدولة تحفز القطاع الخاص من أجل تنوع محفظة الاستثمارات والعمل على تهيئة مناخ يسهم في زيادة حجم الاستثمارات في مصر .

 

 وأشار الي أن تنمية الاستثمارات الرياضية تعد أحد الأدوات التي توفر فرص عمل كثيرة خاصة أن الرياضة أصبحت صناعة هامة تسهم في جلب العملة الصعبة.

 

وفى إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تسهيل منح مختلف مؤسسات القطاع الخاص للتراخيص الإدارية للبدء فى نشاطهم الاستثماري فى قطاع الرياضة، أنهت الوزارة إجراءات تراخيص 31 شركة خلال شهرى يناير وفبراير 2023م، بواقع منح 18 شركة ترخيص دائم، و13 شركة ترخيص مؤقت.

 

وتتنوع مجالات نشاط تلك الشركات ما بين نشاط الأندية الخاصة، والأكاديميات، ومراكز اللياقة البدنية، والتسويق الرياضى، وإدارة وتسويق وتنظيم الأحداث والمهرجانات الرياضية والترفيهية، وتسويق الخدمات والحقوق والعلامات التجارية، وتسويق إعارات وانتقالات اللاعبين، والاستادات والملاعب الرياضية، وإدارة الألعاب الرياضية.

العلامات التجارية الرياضي الخبير الاقتصاد الخدمات الشباب والرياضة الحقوق الاستثمارات في مصر

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