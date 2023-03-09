طبق البيض بـ97 جنيه.. إقبال كبير على معرض «خير مزارعنا لأهالينا» بحديقة الأورمان

شهد معرض “خير مزارعنا لأهالينا” إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع عرض كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل لـ 30%.

وازداد إقبال المواطنين على أطباق البيض، التي قامت وزارة الزراعة بتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، حيث بلغ سعر طبق البيض 97 جنيهًا.

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهلينا" في حديقة الأورمان بالجيزة بمشاركة 45 منفذا للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك، كما تفقدوا أيضا معرض التمور المقام بالحديقة بمشاركة حوالى 40 عارضا.

و صرح السيد القصير وزير الزراعة بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين وكذلك مستلزمات شهر رمضان المبارك بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضًا، على رأسها الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزارات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

من جانبه، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن معرض “خير مزارعنا لأهالينا”، يقام تحت رعاية وزارة الزراعة، ويقام للعام الثاني على التوالي، وانطلق منذ يومين بحضور وزير الزراعة ووزير التموين ومحافظ الجيزة، حيث يقام بالتوازي مع عدد من مبادرات الدولة، مثل “أمان، أهلاً رمضان، كلنا واحد”، والتي تهدف جميعًا لرفع الأعباء عن كاهل المواطن وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتابع: "يستمر المعرض على مدار شهر رمضان وبعد انتهائه، ويتوفر به جميع المنتجات والسلع الغذائية، بتخفيضات تبدأ من 20؜ إلى 45٪؜.

وعلى سبيل المثال كيلو الأرز بـ 15 جنيه، وكيلو السكر بـ 18 جنيهاً، وتوجد أيضاً لحوم بلدي مرباه في مزارع وزارة الزراعة، وسعر كيلو اللحم البلدي 180 جنيهاً.

والحمد لله المعرض يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنون من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء، وجميع السلع والمنتجات من خير مزارعنا حقيقة وليس عنوان المعرض فقط ".



