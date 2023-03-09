الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص جراء تصادم سيارتين في بني سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بالطريق الفرعي بالقرب من قرية تلت دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بالطريق الفرعي بالقرب من قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزي.

عند الانتقال والفحص تبين إصابة كلا من أحمد كامل محمد 28 عامًا، أيمن رمضان 18 عامًا، دعاء رجب 16 عامًا، زينه منبي 42 عامًا، سمير رشاد 45 عامًا، هبه عبدالمجيد 20 عامًا، سالم حاتم 17 عامًا، جميعهم مصابون بسحجات وكدمات وحالتهم العامة مستقرة، جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واتخاذ الإجراءات الطبية تجاه المصابين.

الفشن المركزى بني سويف هيئة الإسعاف المصرية حادث تصادم سيارتين قسم الاستقبال والطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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