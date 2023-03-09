الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى لأهالى الشهداء: «لن ننساكم وده أقل شىء ممكن نعمله علشانكم»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى أهالي الشهداء والمصابين جراء مكافحة الإرهاب في مصر قائلًا: «عهدنا معاكم إن إحنا أبدًا لن ننساكم، وده أقل حاجة ممكن نعملها علشانكم».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: «لكن العهد الأكبر هو أن نجعل ثمن الدماء التي قُدمت هو ميلاد دولة تفتخروا بها لأبناء الشهداء إن شاء الله».

وأكد الرئيس السيسي أن الله أراد لهذا البلد بفضله ألا تدخل في حرب أهلية، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة علينا.

وتابع: «عندك الأمثلة حية حتى الآن هناك دول دخلت في حروب أهلية ولم تخرج» مطالبًا المصريين بالحفاظ على بلدهم. 

يوم الشهيد احتفالية يوم الشهيد ذكرى يوم الشهيد السيسي الرئيس السيسي اهالى الشهداء مكافحة الارهاب في سيناء

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