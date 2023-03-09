الرئيس السيسى لأهالى الشهداء: «لن ننساكم وده أقل شىء ممكن نعمله علشانكم»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى أهالي الشهداء والمصابين جراء مكافحة الإرهاب في مصر قائلًا: «عهدنا معاكم إن إحنا أبدًا لن ننساكم، وده أقل حاجة ممكن نعملها علشانكم».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: «لكن العهد الأكبر هو أن نجعل ثمن الدماء التي قُدمت هو ميلاد دولة تفتخروا بها لأبناء الشهداء إن شاء الله».

وأكد الرئيس السيسي أن الله أراد لهذا البلد بفضله ألا تدخل في حرب أهلية، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة علينا.

وتابع: «عندك الأمثلة حية حتى الآن هناك دول دخلت في حروب أهلية ولم تخرج» مطالبًا المصريين بالحفاظ على بلدهم.