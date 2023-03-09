الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا، الجمعة، 10 مارس، بالمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، غدا الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 10 مارس 2023:

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري: العظمى 26- الصغرى 14

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية: العظمى 23- الصغرى 13

درجة الحرارة بجنوب سيناء: العظمى 28- الصغرى 15

درجة الحرارة بشمال الصعيد: العظمى 27- الصغرى 12

درجة الحرارة بجنوب الصعيد: العظمى 30– الصغرى 14

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا: العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان: العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الأرصاد

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