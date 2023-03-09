دوري أبطال إفريقيا| «كولر» يجتمع بمعاونيه قبل المران الأول في جنوب إفريقيا

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون داخل فندق الإقامة لمواصلة التحضير لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص كولر على الاجتماع بمعاونيه للتأكيد على البرنامج التدريبي الأول الذي سيخوضها الفريق في مدينة بريتوريا.

ويؤدي الأهلي مرانه في الرابعة عصر اليوم على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا.

ويخوض الفريق لقاءين خارج ملعبه في دوري أبطال إفريقيا، اللقاء الأول أمام صن داونز يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات، والثاني أمام القطن الكاميروني يوم 17 مارس الجاري في الجولة الخامسة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

ويواصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي في القاهرة لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد شكوى اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن السفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا.

ويعود «متولي» إلى التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق إلى القاهرة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للاعب.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج أمس على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات تخللها ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

وعقب الوصول إلى مطار جوهانسبرج استقلت البعثة الحافلات إلى مدينة بريتوريا.

وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج، والتوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.

واطمأن رئيس بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا على كافة الترتيبات التي جرت خلال الفترة الماضية، وتذليل كافة الصعاب أمام البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق هدفه أمام صن داونز.