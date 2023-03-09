الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«زراعة الشيوخ» عن مبادرة «كتف في كتف»: قطار خير لتأمين غذاء الأكثر احتياجا

النائب جمال أبو الفتوح
النائب جمال أبو الفتوح

وصف الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مبادرة "كتف في كتف" للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقطار الخير الجديد والذي سيجوب الجمهورية على امتداد محافظاتها للوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء ليكفل تأمين الغذاء مع دخول شهر رمضان الكريم، خاصة مع ارتفاع حدة الأزمة العالمية وما تبعها من تأثيرات على كافة الدول شملت زيادة تكلفة المواد الغذائية.

واعتبر أبوالفتوح، أن تحرك التحالف لإطلاق أكبر مبادرة في تاريخ مصر للحماية الاجتماعية، يمثل نموذج مهم لتكامل كل مؤسسات المجتمع المدني والمنضوية تحت راية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في توزيع 4 مليون صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء مصر، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لاسيما وأن التحالف يضم كتيبة كبيرة من المتطوعين يبذلون قصارى الجهد والعرق لتحقيق الهدف المطلوب.

ولفت إلى أن تلك المبادرة المهمة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان والتي سيعلن المزيد عنها في ستاد القاهرة، ستساهم في تمكين الأسر الأولى بالرعاية من سد احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بمخزون مناسب، حيث يسعى التحالف لأن يكفي صندوق "كتف في كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما سيتم الكشف عن تفاصيل آخرى في ستاد القاهرة الدولي، كما أنها تتسق مع اهتمام وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعبئة الجهود نحو تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية اصطفاف وتآزر الجميع إلى جانب الوطن، في تلك المرحلة الراهنة والاستثنائية من عمر الوطن وسط التداعيات العالمية وآثارها السلبية على كافة الدول، لتحقيق مزيد من المكتسبات في مسار حماية الفقراء والفئات الأولى بالرعاية من الأعباء المعيشية الحالية بما يعزز من الوصول للمستحقين في كل مكان في مصر بالأخص في المناطق النائية والمحافظات الحدودية، خاصة وأن عمل التحالف يقوم على قاعدة بيانات موحدة بعيدة عن العشوائية تمنع الازدواج، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من ذلك العمل الخيري.

الدكتور جمال أبو الفتوح الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعة المواد الغذائية أمين سر لجنة الزراعة والري تحالف الوطني للعمل الأهلي رمضان ستاد القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

«الدلتا للسكر»: توجيهات رئاسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

«الملا» يشارك في جلسة بعنوان «الجغرافيا السياسية والاقتصادية: حقبة التقلبات»

رموز خالدة.. حكاية الشهيد البطل بيشوى عبدالمسيح

أبناء الشهداء أولا.. سُنّة السيسي في الأعياد

والد شهيد سيناء عامر الغنام: نجلي أصبح في مكانة عالية في الدنيا والآخرة

ضبط 12 منشأة طبية بدون ترخيص خلال حملات رقابية في البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية