«زراعة الشيوخ» عن مبادرة «كتف في كتف»: قطار خير لتأمين غذاء الأكثر احتياجا

وصف الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مبادرة "كتف في كتف" للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقطار الخير الجديد والذي سيجوب الجمهورية على امتداد محافظاتها للوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء ليكفل تأمين الغذاء مع دخول شهر رمضان الكريم، خاصة مع ارتفاع حدة الأزمة العالمية وما تبعها من تأثيرات على كافة الدول شملت زيادة تكلفة المواد الغذائية.

واعتبر أبوالفتوح، أن تحرك التحالف لإطلاق أكبر مبادرة في تاريخ مصر للحماية الاجتماعية، يمثل نموذج مهم لتكامل كل مؤسسات المجتمع المدني والمنضوية تحت راية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في توزيع 4 مليون صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء مصر، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لاسيما وأن التحالف يضم كتيبة كبيرة من المتطوعين يبذلون قصارى الجهد والعرق لتحقيق الهدف المطلوب.

ولفت إلى أن تلك المبادرة المهمة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان والتي سيعلن المزيد عنها في ستاد القاهرة، ستساهم في تمكين الأسر الأولى بالرعاية من سد احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بمخزون مناسب، حيث يسعى التحالف لأن يكفي صندوق "كتف في كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما سيتم الكشف عن تفاصيل آخرى في ستاد القاهرة الدولي، كما أنها تتسق مع اهتمام وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعبئة الجهود نحو تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية اصطفاف وتآزر الجميع إلى جانب الوطن، في تلك المرحلة الراهنة والاستثنائية من عمر الوطن وسط التداعيات العالمية وآثارها السلبية على كافة الدول، لتحقيق مزيد من المكتسبات في مسار حماية الفقراء والفئات الأولى بالرعاية من الأعباء المعيشية الحالية بما يعزز من الوصول للمستحقين في كل مكان في مصر بالأخص في المناطق النائية والمحافظات الحدودية، خاصة وأن عمل التحالف يقوم على قاعدة بيانات موحدة بعيدة عن العشوائية تمنع الازدواج، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من ذلك العمل الخيري.