الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري القسم الثاني.. لافيينا أمام كيما والجونة يواجه تليفونات بني سويف

الجونة فاز في مباراته
الجونة فاز في مباراته الأخيرة على كيما

تلعب اليوم 7 مباريات في الأسبوع الحادي والعشرين في دوري القسم الثاني منها 6 مباريات في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد ومباراة واحدة في المجموعة الثانية.

في المجموعة الأولى يحل لافيينا المتصدر برصيد 46 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي ضيفا على فريق كيما أسوان السادس برصيد 30 نقطة بقيادة علي عاشور ولم يخسر لافيينا في آخر 12 مباراة، وحقق الفوز في آخر مباراتين على الألومنيوم وديروط ويسعى لمواصلة انتصاراته والمحافظة على فارق النقاط مع منافسيه.

وفي المقابل خسر كيما في الجولة الماضية أمام الجونة، ويسعى للعودة للانتصارات للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

ويستضيف تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 17 نقطة فريق الجونة الثالث برصيد 41 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، ويسعى الجونة للفوز وتقليص الفارق مع لافينا إذا تعثر أمام كيما.

ويحل النصر للتعدين الرابع برصيد 38 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم ضيفا على فريق أسمنت أسيوط التاسع برصيد 23 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس،وحقق التعدين الفوز في أخر ست مباريات ويسعى لمواصلة انتصاراته وتأمين موقعه في المربع الذهبي.

ويستضيف المقاصة الخامس برصيد 34 نقطة بقيادة طارق حجاج فريق طامية الرابع عشر برصيد 17 نقطة، وحقق المقاصة الفوز في أخر مباراتيين على بترول أسيوط وملوي ويسعى للفوز والاحتفاظ بالمركز الخامس.

ويستضيف المدينة المنورة الأخير برصيد 12 نقطة بقيادة شديد قناوي فريق شبان قنا الثاني عشر برصيد 12 نقطة بقيادة حمادة الخطيب. ويحل ملوي الثالث عشر برصيد 18 نقطة ضيفا على الألومنيوم السابع برصيد 28 نقطة بقيادة أبوطالب العيسوي.

وفي المجموعة الثانية يستضيف وادي دجلة الثالث برصيد 41 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور فريق بتروجت الخامس برصيد 32 نقطة بقيادة السيد عيد وحقق وادي دجلة الفوز في آخر ثلاث مباريات، ويسعى لمواصلة انتصاراته للمنافسة على القمة وفي المقابل لم يخسر بتروجت في آخر 6 مباريات ويسعى للمحافظة على المركز الخامس.

دوري القسم الثاني لافيينا كيما أسوان تليفونات بني سويف فريق الجونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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