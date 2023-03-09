ارتفاع عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل الذهب عيار ٢١-أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر- ١٨٥٠ جنيهًا للبيع، كما ارتفعت جميع أعيرة الذهب .

وسجل الذهب ارتفاعات كبيرة بعد تراجع لعدة أسابيع متأثرًا بارتفاع سعر الدولار التي اقترب من ٣١ جنيه مصري رغم تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغير في الاجتماع الأخير، وسط غموض في سوق الذهب عن تحركاته في الفترة المقبلة.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس في مصر.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24 2,114 جنيه، مرتفعًا 22.75 جنيه .

بلغ سعر الذهب عيار 22 1,938 جنيه، مرتفعًا 21 جنيهًا.

سجل سعر الدهب عيار 21 1,850 جنيه، مرتفعًا 20 جنيهًا.

وصل سعر الدهب عيار 18 1,586 جنيه، مرتفعًا 17.25 جنيه .

الدهب عيار 14 1,233 جنيه، مرتفعًا 13.25 جنيه.

الذهب عيار 12 1,057 جنيه، مرتفعًا 11.5 جنيه .

الذهب عيار 9 793 جنيه، مرتفعًا 8.5 جنيه .

سعر الجنيه الدهب والسبائك

سجل الجنيه الذهب : 16,095 جنيه مرتفعًا 160 جنيهًا.

وبلغ سعر النصف جنيه الدهب: 8,048 جنيه، مرتفعًا 160 جنيهًا.

الربع جنيه الدهب: 4,024 جنيه، مرتفعًا 160 جنيهًا.

الخمسة جنيه الدهب : 80,475 جنيه، مرتفعًا 160 جنيهًا.

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرامًا: 45975 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرامات: 23170 جنيهًا.

سبيكة بى تى سي 50 جرامًا: 114535 جنيهًا.