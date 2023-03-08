سائق «قطار قليوب» يكشف سبب فصل جهاز «ATC» أمام النيابة

استجوبت النيابة العامة سائق قطار قليوب، الذي قرر أنه أثناء توقفه بمحطة شبرا الخيمة فَصَل جهاز "ATC" بالقطار لعطل أصابه كي يتمكن من السير به، حتى يستدعي أحدًا لصيانته بمحطة قليوب محل الحادث.

وأحال سبب عدم توقفه قبل دخول تلك المحطة إلى ضعف حالة مكابح القطار، والتي حاول استخدامها لإيقافه دون جدوى، فاصطدم بالحاجز الخرساني، مُقرًا بإمكانية تفادي وقوع الحادث إذا ما كان يسير بسرعة أقل مما كان عليها.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس سائق القطار أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وحجز مساعده وباقي موظفي السكة الحديدية لحين ورود تحريات الشرطة.