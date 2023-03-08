النيابة تتحفظ على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الآلى فى حادث قطار قليوب

تحفظت النيابة العامة بموقع حادث اصطدام قطار الركاب رقم ٥٥٧/ ٣٠٢٧ بمحطة قليوب المحطة، والذي كان قادمًا من محطة "شبرا" إلى محطة "منوف" على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الآلي في مسير القطار "ATC" لفحصها.

وأمر النائب العام بتشكيل فريق موسَّع للتحقيق في الواقعة، والذي انتقل على الفور إلى موقع الحادث لمعاينته.

وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث لاصطدام القطار بحاجز خرساني بالمحطة يقع نهاية القضبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار، عن أنه كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار آخر متوقف بالقضبان المجاورة له ليحوَّل مساره إليه ويستكمل مسيره ولكنه تجاوز "سيمافورين" على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز كانا مغلقين ومضيئين باللون الأحمر، مما يعني ضرورة التوقف، ولكنَّ القطار تجاوزهما في سرعة زائدة واصطدم بالحاجز، فتوفي أربعة من الركاب كانوا متواجدين بين الجرار والعربة الأولى من القطار، وأصيب ثلاثة وعشرون آخرون داخل العربة.