«القاهرة الإخبارية»: التعاون الصيني الروسي يجر العالم نحو أعوام حرجة

قال رامي جبر، مراسل إكسترا نيوز، إن الولايات المتحدة أكدت مراراً وتكراراً أن روسيا خطر عالمي حالي بينما الصين خطر مستقبلي، حيث ستلجأ موسكو إلى استخدام قدراتها النووية والرقمية الفترة المقبلة لفرض سيطرتها على العالم بأكمله.

الحرب الصينية الأمريكية

أضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه سيكون هناك تعاون محتمل بين روسيا والصين في الفترة المقبلة، حيث هناك استفادة واضحة من هذه الشراكة الدولية بناء على التصريحات التي جاء بها البيان الروسي الصيني المشترك.

أضاف أن واشنطن أعلنت أن الصراع مع روسيا والصين يجر العالم لسنوات حرجة كثيرة .

الدعم الصيني لروسيا

وأشار إلى أنه سيكون هناك تأثير سيء على العلاقات الأمريكية الصينية الفترة المقبلة نتيجة هذا الدعم الصيني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ذكر أن هذا التوتر الصيني الأمريكي بدأ منذ أن حلق المنطاد الصيني في سماء أمريكا لمدة 8 أيام متتالية والتي اعتبرته الصين أنه من أجل التجسس.